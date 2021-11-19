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Политолог Рар объяснил злость Запада нежеланием РФ строить «красивый» либеральный мир

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 12:28
Политика
Политолог Рар объяснил злость Запада нежеланием РФ строить «красивый» либеральный мир
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 19 ноября. Западные страны недовольны Москвой из-за ее отказа выполнять чужие предписания и формировать якобы прекрасный либерализм, уверен немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт прокомментировал нападки европейских журналистов и политиков на Россию из-за миграционного кризиса. Недавно критику опубликовала итальянская газета La Repubblica, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ложь в заявлении журналистов.

Также против Москвы выступает Варшава, а польский премьер Матеуш Моравецкий упомянул неприятный для государства запуск «Северного потока — 2» и ситуацию с мигрантами. Ответственность за все неудобства политик снова возложил на РФ.

Политолог Рар объяснил злость Запада нежеланием РФ строить «красивый» либеральный мир
Федеральное агентство новостей /

Политолог Рар раскрыл правду о бешенстве Запада на Россию из-за мигрантов и «СП-2». Он поделился мнением в эфире передачи «60 минут».

«Еще десять лет назад в Европе топали ножкой и приказывали делать то, что хочет Запад. Сейчас это невозможно. Отсюда злость на Китай, Россию, Турцию, Иран — на всех, кто не хочет выстроить "красивый" западный либеральный мир», — констатировал эксперт.

Ранее общественная неформальная организация «Отряды Путина» раскритиковала президента Польши Анджея Дуду из-за отношения страны к нелегалам. Активисты обвинили Запад в лишении мигрантов домов.

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польша рар северный поток — 2
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