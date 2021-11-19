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Поклонники молятся за впавшую в кому после пожара Марину Хлебникову

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 12:34
Общество
Поклонники молятся за впавшую в кому после пожара Марину Хлебникову
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 19 ноября. Поклонники, обеспокоенные состоянием певицы Марины Хлебниковой после пожара, запустили акцию в поддержку 56-летней знаменитости. Интернет-пользователи молятся за артистку.

Флешмоб получил название «Марина, живи!». С таким хештегом интернет-пользователи оставляют сообщения в поддержку знаменитости, госпитализированной в тяжелом состоянии после трагических событий в ее квартире. Пользователи не только пишут текстовые сообщения, но и публикуют фотографии с певицей.

«Марина, держись, все будет хорошо!»;

«Надеемся, ты будешь с нами!»;

«Марина находится в больнице под ИВЛ. Давайте поддержим ее молитвой!» — написали неравнодушные пользователи Сети.

Представители звезды, впавшей в кому, прокомментировали страшный инцидент. Они призвали оценивать все сообщения с «холодной головой» и ждать официального комментария исполнительницы.

После пожара в квартире Хлебниковой работают правоохранительные органы. Им предстоит выяснить обстоятельства трагедии. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

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пожар флешмоб певица хлебникова
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