Баранец раскрыл главный секрет не таких уж и бедных беженцев на белорусско-польской границе

Минск, 19 ноября. В непростой ситуации с беженцами на белорусско-польской границе многих больше всего тревожит один вопрос: «А откуда у бегущих от войны и нищеты мигрантов деньги на такое путешествие?»

По подсчетам журналистов, каждый беженец должен был потратить на необычное и довольно-таки продолжительное турне как минимум 3-4 тысячи евро. Это нижняя планка, хотя можно не сомневаться, что западноевропейские компании, занимающиеся незаконной перевозкой мигрантов, ломят куда более высокую цену. При этом беженцы вроде бы бегут в Европу именно от нищеты.

Возможно главный секрет ближневосточных мигрантов, застрявших на подступах к польской границе, в эфире канала «Соловьев LIVE» раскрыл военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, вкратце объяснив, кто снабжает беженцев внушительными по любым меркам средствами и зачем это делается. Эксперт признал, что с самого начала этого странного кризиса по крупицам собирал информацию, пытаясь выяснить, откуда же у всех этих мигрантов деньги на «поездку в Польшу». Сами они, общаясь с белорусскими журналистами, повторяют, что бедные и несчастные и бегут от нищеты, в которой жили на родине. В то же время только по приблизительным подсчетам на семью из трех-четырех человек (а там действительно много семей) нужно 10-12 тысяч евро, чтобы добраться хотя бы до Белоруссии.

ПолитРоссия /

«Там очень много действительно курдов, это раз. А теперь посмотрите, какая бешеная пропаганда велась и в Турции, и в Ираке: «Прилетайте в голубоглазую Белоруссию». Когда я все это читал мне невольно приходило в голову, что иностранная разведка работает, как обычно, слишком банальными методами. Там деньги мелькают большие. Три тысячи евро — это страховка, которую беженцы могут получить дома, если они вернуться назад. Но дело в том, что поездки ограничены по времени — на три дня, на пять дней. Там целая мафия зарабатывает на этом, а курируют всю эту канитель турецкие и американские спецслужбы, снабжая беженцев своеобразными подъемными. Так что, по факту, не такие уж они и бедные, хотя в итоге все деньги оседают в карманах той самой мафии. Американцев, естественно, интересует не материальная, а геополитическая сторона вопроса», — раскрыл мудреную схему иностранных спецов Виктор Баранец.

Эксперт повторил, что весь этот миграционный бизнес — это, прежде всего, операция турецких спецслужб, действующих не без присмотра, а то и подсказок «друзей из ЦРУ». Соответственно, корни происходящего на белорусско-польской границе, скорее всего, уходят в Вашингтон.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, как Сергей Лавров одним словом поставил крест на президентских амбициях Эммануэля Макрона.