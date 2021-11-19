Улицу в Грозном назовут именем погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Грозный, 19 ноября. Одну из улиц Грозного переименуют в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, назвать улицу именем Зиничева предложил Алихан Цакаев, назначенный временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Чечне. Отмечается, что переименована будет улица, которая сейчас носит название Лагерная. Также там планируют установить мемориальную доску.

«Евгений Николаевич был исключительно мужественным человеком, настоящим профессионалом, отдавшим всего себя своей профессии. И ушел он из жизни как настоящий герой, спасая человеческую жизнь», — написал Кадыров.

Напомним, глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга в возрасте 55 лет, находясь на межведомственных учениях в Норильске.