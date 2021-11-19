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Представитель МИД Китая Лицзянь назвал основой отношений с Россией взаимное доверие

Политика
Представитель МИД Китая Лицзянь назвал основой отношений с Россией взаимное доверие
twitter.com  /  @zlj517

Пекин, 19 ноября. Положительные высказывания президента России Владимира Путина о российско-китайских отношениях символизируют о внимательности к развитию сотрудничества с Китаем. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китайская сторона высоко ценит такие высказывания и доброе отношение российского лидера. Путин в очередной раз показал, насколько большое внимание РФ придает развитию отношений с КНР, отметил политик.

«Позитивные высказывания президента России Владимира Путина о российско-китайских отношениях вновь показали, насколько большое внимание российская сторона, и особенно российский лидер, придает развитию отношений с Китаем», — подчеркнул дипломат.

По словам представителя министерства иностранных дел, основой сотрудничества России и Китая является взаимное доверие и защита интересов друг друга. Равное отношение тоже есть в основе этого взаимодействия, добавил он.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между странами. Об этом заявил российский глава государства Владимир Путин.

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путин россия кнр
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