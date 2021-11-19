Республиканцы устроили «допрос» уроженке СССР Омаровой из-за назначения в минфин США

Вашингтон, 19 ноября. В банковском комитете Сената Конгресса США состоялись слушания по рассмотрению кандидатуры 55-летней уроженки СССР Сауле Омаровой на должность руководителя управления валютного контроля минфина. Во время собеседования республиканцы пытались уличить женщину в приверженности идеям коммунизма.

Следует отметить, что кандидатуру Омаровой выдвинул американский президент Джо Байден. В ходе слушаний сенатор Джон Нили Кеннеди уточнил, как ему обращаться к женщине: профессор или товарищ. На что уроженка СССР ответила, что не является коммунисткой. Она подчеркнула, что не поддерживает идеологию коммунизма, несмотря на то, что родилась в Советском Союзе.

«Я не могла выбирать, где мне родиться. Моя семья пострадала», — объяснила женщина.

Но Кеннеди продолжил допытываться дальше, задав вопрос, не состояла ли Омарова в организации юных коммунистов России, например, в комсомоле. Уроженка казахстанского Уральска ответила, что в нем состояли все — по возрасту.

«Вы вышли из него? Вы писали заявление о выходе?» — продолжил сенатор.

Омарова родилась в 1966 году, в 1989 году она окончила Московский государственный университет, в котором осталась работать. По программе обмена политик была направлена в Висконсинский университет. После распада Советского Союза она осталась в Соединенных Штатах и стала профессором Корнеллского университета.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Таким образом он прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года.