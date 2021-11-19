Социолог Шугалей назвал военным преступлением действия ВСУ в Донбассе

Санкт-Петербург, 19 ноября. События, разворачивающиеся в Донбассе, являются серьезным военным преступлением украинских властей и армии. Ответственные за это должны быть наказаны, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В интервью изданию «Народные Новости» он прокомментировал решение граждан Донецкой Народной Республики Виктора Баркалова и Вадима Шулака обратиться к международным структурам с просьбой расследовать конкретные факты преступлений киевского руководства против населения Донбасса.

Обращение было направлено в Международный суд, Международный уголовный суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности ООН, а также правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

«Важно писать эти иски, важно их подавать, потому что все это фиксируется. Если люди не пойдут сейчас юридическим путем, потом очень сложно доказать, что это все было. Но рано или поздно мир придет к тому, что те, кто в этом виноват, будут наказаны. А то, что сейчас происходит на территории Украины — это, безусловно, преступление и очень серьезное. Гибнут дети, постоянно обстреливают мирных жителей и это факт», — заявил Шугалей.

В то же время он признал, что стараниями США система международного права была уничтожена. Это означает, что добиться справедливости жителям народных республик Донбасса удастся нескоро.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил, почему важно привлекать внимание общественности к военным преступлениям ВСУ в Донбассе. По его словам, без постоянной поддержки этой темы в медиапространстве она будет замалчиваться и постепенно уходить из информационной повестки.