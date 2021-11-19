Депутат Европарламента назвала противоречащими праву потенциальные санкции США по «СП-2»

Брюссель, 19 ноября. Возможные ограничительные меры США в адрес проекта «Северный поток — 2» идут вразрез с международным правом, уверена депутат Европарламента от Германии Каролин Браунсбергер-Рейнхольд.

Парламентарий прокомментировала одобренную поправку к американскому оборонному бюджету на 2022 финансовый год. Палата представителей Конгресса США утвердила изменения, которые предполагают новые рестрикции против российского трубопровода. Браунсбергер-Рейнхольд направила обращение по «СП-2» и санкциям Соединенных Штатов к Еврокомиссии.

«Какие действия предлагает предпринять комиссия для защиты граждан, предприятий и рабочих мест Евросоюза от противоречащих международному праву потенциальных санкций?» — задала вопрос депутат.

Она также предупредила орган об ущербе европейским интересам в случае наложения санкций. Домохозяйства, экономика и занятость уже пострадали от высоких цен на энергоносители, добавила Браунсбергер-Рейнхольд.

Ранее в США призвали наложить санкции на оператора трубопровода Nord Stream 2 AG. С такой инициативой выступили сенаторы-республиканцы.