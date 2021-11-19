Поезд столкнулся с грузовиком в Амурской области

Благовещенск, 19 ноября. На станции Гонжа Магдагачинского района Амурской области поезд на переезде врезался в грузовик.

По данным управления МВД России по Амурской области, инцидент произошел по вине водителя грузового автомобиля «урал», который пренебрег запрещающим сигналом светофора и выехал на железнодорожный переезд, сообщает AmurInfo.

Товарный состав не успел затормозить и врезался в прицеп грузовика. Легкие травмы в результате ДТП получил один человек, железнодорожное движение было оперативно восстановлено.

Ранее ФАН сообщал о столкновении в Пензенской области пассажирского поезд с грузовым автомобилем на переезде. В результате инцидента никто не пострадал.