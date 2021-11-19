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Поезд столкнулся с грузовиком в Амурской области

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 12:35
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Амурской области
Невские Новости  /  Степан Яцко

Благовещенск, 19 ноября. На станции Гонжа Магдагачинского района Амурской области поезд на переезде врезался в грузовик.

По данным управления МВД России по Амурской области, инцидент произошел по вине водителя грузового автомобиля «урал», который пренебрег запрещающим сигналом светофора и выехал на железнодорожный переезд, сообщает AmurInfo.

Товарный состав не успел затормозить и врезался в прицеп грузовика. Легкие травмы в результате ДТП получил один человек, железнодорожное движение было оперативно восстановлено.

Ранее ФАН сообщал о столкновении в Пензенской области пассажирского поезд с грузовым автомобилем на переезде. В результате инцидента никто не пострадал.

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