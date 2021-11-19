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Отец Черышева заявил, что «Валенсия» не обсуждала с его сыном уход из клуба

Спорт
Отец Черышева заявил, что «Валенсия» не обсуждала с его сыном уход из клуба
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 19 ноября. Руководство «Валенсии» еще не обсуждало с российским хавбеком Денисом Черышевым вопрос о контракте. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

По словам Черышева-старшего, испанский клуб на данный момент находится в таком положении, что каждый год вынужден продавать своих лучших футболистов.

«Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался. «Валенсия» сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Пока эта тема не поднимается, все начнется ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице», — цитирует отца Черышева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Валенсия» не хочет продлевать контракт с 30-летним футболистом. В сезоне-2021/22 испанской Примеры он сыграл в пяти матчах и отметился одной результативной передачей.

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футбол черышев валенсия
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