Банк ВТБ распродает акции «Магнита»

Москва, 19 ноября. Кредитная организация ВТБ решила полностью покинуть состав акционеров торговой сети «Магнит», пишет газета «Ведомости».

Ценные бумаги ретейлера «Магнит», ранее принадлежавшие ВТБ, теперь будут распроданы. Часть из них уйдет по соглашению с концерном Marathon Group, а некоторые акции будут реализоваться на бирже.

ВТБ владеет сейчас порядка 17,3% акций. Согласно информации финансовой организации, 12,4% пакета будет куплено вторым по размеру акционером торговой сети — Marathon Group. После сделки, доля группы в магазине достигнет 29,2%.

Помимо этого, около 4,9% акций будет предложено институциональным и розничным инвесторам. Стоимость бумаг составит примерно 5700 рублей.

Летом «Магнит» значительно расширился за счет покупки группы компаний «Дикси». Эксперты оценили сделку между организациями в 87,6 млрд рублей. Ретейлер за девять месяцев текущего года увеличил выручку до 1,311 трлн рублей (+14,4%), а показатель EBITDA возрос до 92,97 млрд рублей (+15%).