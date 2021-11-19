Хлебникова пережила суицид мужа и нервный срыв в сгоревшей квартире

Москва, 19 ноября. Квартиру певицы Марины Хлебниковой преследуют страшные события. Пару лет назад артистка обнаружила там мертвого супруга, затем пережила нервный срыв, а после ее дом охватил огонь.

С самого утра поклонники и СМИ обсуждают трагедию, которая произошла в квартире звезды. Ее жилье сгорело, артистку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Это не единственный трагичный инцидент, который произошел в квартире звезды. Три года назад там свел счеты с жизнью первый супруг артистки Антон Логинов. За год до смерти мужчина перенес инсульт, ему требовался постоянный уход. Несмотря на то, что Хлебникова уже была в разводе с Логиновым, она помогала ему и всегда была рядом. Со временем состояние мужчины ухудшалось, передает Пятый канал.

Однажды певица пришла домой и нашла бездыханное тело Логинова. Увиденное довело артистку до нервного срыва. Она лежала в больнице, чтобы восстановиться после трагедии.

По некоторым данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Хлебникова в тяжелом состоянии была доставлена в НИИ имени Склифосовского. Как указал телеканал «360», артистка впала в кому.