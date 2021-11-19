Эфир: где рождаются и кем распространяются мифы о Второй мировой войне

Санкт-Петербург, 19 ноября. Всероссийский онлайн-семинар по борьбе с фальсификацией истории состоится 20 ноября 2021 года на базе московского музея Великой Отечественной войны.

Педагоги из 85 регионов страны примут участие в этом мероприятии. В ходе семинара планируются панельные дискуссии и мастер-классы для учителей школ с участием историков и специалистов из этой области. Медиагруппа «Патриот» решила провести пресс-конференцию на тему борьбы с историческими мифами, пригласив в студию экспертов.

Где рождаются и кем распространяются мифы о Второй мировой войне?

В чем опасность искажения исторических событий?

Какими методами следует бороться с переписыванием истории?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечают участники конференции: военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, а также заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Иван Радько.