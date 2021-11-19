Главнокомандующий ВС Судана: военные не намерены оставаться у власти

Хартум, 18 ноября. Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в беседе с помощником госсекретаря США по делам Африки Молли Фи подчеркнул приверженность армии Конституционному документу и всестороннему диалогу с политическими силами с целью успешного демократического перехода.

По его словам, военные не планируют оставаться у власти, но готовы к открытому диалогу, ведущему страну к стабильности и развитию. Аль-Бурхан подчеркнул стремление поддержать переходный период, сохранить национальную безопасность и укрепить престиж Судана, а также избежать погружения в беспорядки и хаос.

Главнокомандующий ВС объяснил необходимость корректирующего процесса, случившегося 25 октября, когда военные распустили Суверенный совет и ввели чрезвычайное положение. Такая реакция последовала на политический кризис и разногласия внутри правящей коалиции, а также на внешнее вмешательство некоторых сил, что совокупно негативно сказалось на результатах работы в течение переходного периода.

Касательно заключенных, Аль-Бурхан разъяснил, что любого задержанного, которого не признали виновным по уголовному расследованию, освободят. Накануне представитель сформированного на прошлой неделе Суверенного совета заявлял, что арестованных членов правительства выпустят в течение двух дней.

Помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи выслушала политическое видение по демократическому пути и доступу к свободным и справедливым выборам, выдвинутое главнокомандующим ВС Судана. По ее словам, Вашингтон поддержит Хартум, поскольку происходящее в стране заинтересовало американского лидера Джо Байдена, стремящегося добиться успеха в переходе к желаемой демократии.

Ранее издание по тематике международных отношений и внешней политики США «Foreign Affairs» подтвердило намерение администрации президента повлиять на внутриполитические процессы в Судане через давление на военные власти восточноафриканской страны.