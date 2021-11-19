Фотограф Дэвида Боуи и Queen Мик Рок скончался на 73-м году жизни

Лондон, 19 ноября. Британский фотограф Мик Рок, который сотрудничал с такими музыкантами, как Дэвид Боуи, Игги Поп, Оззи Осборн, Sex Pistols, Ramones, Queen и многими другими, скончался на 73-м году жизни. Об этом его родственники сообщили в Facebook.

Причина смерти легендарного фотографа не сообщается. Члены семьи попросили не беспокоить их с вопросами, но пообещали дать развернутый комментарий.

«Он был фотографом-поэтом — настоящей силой природы, который проводил свои дни, занимаясь любимым делом, всегда в своей восхитительно-возмутительной манере», — говорится в сообщении.

Мик Рок снял клипы на песни «Space Oddity», «John, Iʼm Only Dancing», «Jean Genie» и «Life on Mars» для Дэвида Боуи. Кроме того, он был автором обложек альбомов Queen, Игги Попа и других.