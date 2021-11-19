Ученые показали кадры с редким гигантским кальмаром

Редкие кадры удалось получить ученым из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Исследователи запечатлели на видео гигантского кальмара, которого открыли только в 1998 году.

Глубоководного моллюска Magnapinna за 23 года удалось наблюдать около десяти раз. Поэтому получение кадров с глубоководным существом — настоящая удача для научного сообщества.

На видео кальмар свободно плавает в водах Мексиканского залива в поисках пропитания. На изображении можно во всей красе оценить масштаб гиганта. Особенно длинные конечности, размер которых в двадцать раз превышает верхнюю часть тела.

Существо зафиксировали во время одной из экспедиций NOAA. Данный род кальмаров может обитать на глубине 4,8 километров. А их длина превышает восемь метров.