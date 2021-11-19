США заговорили об отсутствии необходимости защищать Тайвань

Недавно представленный Конгрессу США отчет Пентагона раскрывает возросшую военную мощь Китая, в силу чего Поднебесная отныне считается главным «военным конкурентом» Вашингтона. Авторы доклада пишут, что Пекин установил 2049 год в качестве крайнего срока превращения КНР в сверхдержаву, способную диктовать свою волю всему миру. При этом в документе приводятся несколько фактов, которые подтверждают такую возможность в случае, если США не будут предпринимать соответствующие контрмеры.

On the heels of the #Pentagon releasing its annual report on the "military and security developments involving" #China, the #US has made another provocative move against Beijing by sending a delegation of Congress members to #Taiwan.https://t.co/cWK38aoauF pic.twitter.com/RjnQOBP8dj — Voice of the People (@VoiceofPD) November 10, 2021

Рост военной мощи Китая

Авторы отчета указывают, что численность военного флота НОАК в настоящее время превосходит численность ВМС США, при том, что кораблестроительной программе Китая не видно конца, а строительство новых боевых кораблей и подводных лодок разве что набирает темпы. Кроме того, судостроительные предприятия КНР проводят глубокую модернизацию имеющихся боевых кораблей ранних годов постройки — их оснащают новым оборудованием и вооружением, способным эффективно бороться с кораблями американских ВМС.

Пугает американцев также и развитие Пекином ракетного оружия, которое способно теперь наносить удары на всю глубину территории США, неся при этом ядерные боеголовки. В последнее время в НОАК наблюдается увеличение числа развернутых ядерных зарядов, готовых к применению в любое время, что также не может не беспокоить американских аналитиков.

Более всего Вашингтон озабочен расширением сетевых возможностей боевого управления, внедряемого китайской армией. В настоящее время в НОАК приняты на вооружение ряд систем, качественно изменяющих подходы к получению разведывательной информации на поле боя и доведению полученных данных до командования и ударных средств.

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Фактически Пекин обеспечил свои вооруженные силы способностью в условиях конфликта формировать некое информационное поле, отражающее текущую боевую обстановку, что может позволить китайским командирам более оперативно принимать критически важные решения и быстрее приступать к их выполнению. По оценке западных специалистов, готовность армии КНР к проведению так называемых «сетецентрических войн» в настоящее время сравнима или превышает такую готовность армии США.

Все это вселяет в американских политиков и военных серьезные опасения в способности своих вооруженных сил противостоять китайской экспансии. При этом мы видим, как в США массово урезаются различные военные программы, идет списание боеспособных кораблей, готовятся предложения по сокращению числа военных баз за рубежом (содержание которых занимает значительную часть национального военного бюджета). В общем, денег нет. А вот принятые на себя обязательства — есть.

Официальная и неофициальная позиция США

На вопрос известного американского журналиста Андерса Купера, будут ли США защищать Тайвань от китайского вторжения, президент Джо Байден ответил согласием.

«Да, у нас есть обязательство сделать это», — сказал он.

Как известно, официально Белый Дом признает Тайвань частью территории Китая, но в реальности политика Вашингтона нацелена на поддержку Тайбэя в противостоянии с Пекином. Поддержка выражается в накачивании острова новейшими средствами вооруженной борьбы и заявлениях ряда американских политиков о стремлении защитить остров, «сделавший демократический выбор», от возможной китайской агрессии.

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Expect #China to invade #Taiwan shortly. #Biden and the "woke" generals at the #Pentagon will not be able to do anything



Chinese Military At or Near Ability to Invade Taiwan, U.S. Agency Concludes https://t.co/U0cJ8Uelti — Shane Grochala (@ShaneGrochala) November 19, 2021

При этом ВМС и ВВС США постоянно осуществляют явно недружественные и провокационные действия в непосредственной близости от китайских берегов, создавая видимость вовлеченности Вашингтона в силовую защиту Тайваня. Проявляется это в постоянном присутствии в Южно-Китайском море американской многоцелевой авианосной ударной группы, в проходах американских эсминцев через Тайваньский пролив (конечно, в рамках осуществления «свободы судоходства»), в полетах стратегической ракетоносной авиации в воздушное пространство Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, а также в планах размещения корпуса морской пехоты на островах, отделяющих указанные моря от Тихого океана.

Однако в докладе американского военного ведомства появился некий нюанс, ранее никогда не озвучивавшийся на столь высоких площадках. Полагаю, что смысл, о котором речь пойдет ниже, необходим Вашингтону для подготовки отступления от ранее взятых на себя обязательств. Пока что это всего лишь робкие слова, на которых не акцентируется семантика доклада, но специалистам стоит прислушаться к тому, о чем поведали военные в Конгрессе США.

Вашингтон бросает Тайвань на произвол судьбы

В докладе Пентагона говорится, что модернизация вооруженных сил США, помимо прочего, направлена на сдерживание Китая в возможных военных столкновениях, которые могут возникнуть между КНР и Тайванем. Однако тут же авторы доклада делают значительную оговорку, утверждая, что такое будет являться «применением силы против собственного народа», что, вне всякого сомнения, является, по сути, «внутренними разборками».

Авторы доклада как бы задаются вопросом — а готовы ли США, пусть даже и поддерживающие «демократический выбор» Тайваня, защищать население, которое является частью китайской нации? Двусмысленность существующей позиции очевидна: Пекин уверенно говорит о скором воссоединении с Тайванем, а население острова в свою очередь, больше готово поддержать движение на «возвращение в родную гавань», чем сражаться смертным боем с собственными братьями за интересы, обозначенные руководству островной республики заокеанским Вашингтоном.

Stunning technological advances in weaponry have generals in the #Pentagon wondering how #China will use its increasingly threatening armed forces #Taiwan #SouthChinaSea https://t.co/tmijvuWnDb — Robert Capa (@sykespicot) November 18, 2021

Подытожим сказанное. Военные США, оценив перспективы своего участия в предполагаемом вооруженном конфликте Китая и Тайваня, запустили механизм изучения вопроса об отказе от ранее взятых на себя «оборонных» обязательств перед Тайбэем, представив дело так, будто возможный конфликт будет «внутренним делом» Поднебесной. А раз это «внутренняя разборка», то влезать в нее будет как-то не по-царски.

Лично мне представляется, что за последние несколько лет в истории взаимоотношений КНР, Тайваня и США, заявление, сделанное в американском Конгрессе, является наиболее значимым с точки зрения возможных последствий. По сути, внедряемая в сознание американского истеблишмента мысль о том, что конфликт между Пекином и Тайбэем — это «внутреннее дело» Китая, есть не что иное, как начало новой эры, в которой Белый дом все чаще будет признавать свое бессилие перед китайским драконом.