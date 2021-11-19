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Ургант прокомментировал просьбу Зобнина об уменьшении зарплаты в «Спартаке»

Спорт
Ургант прокомментировал просьбу Зобнина об уменьшении зарплаты в «Спартаке»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Москва, 19 ноября. Шоумен и телеведущий Иван Ургант высказался вокруг ситуации с полузащитником Романом Зобниным, который попросил руководство московского «Спартака» снизить ему заработную плату.

Шоумен в передаче «Вечерний Ургант» показал зрителям фотографию хавбека красно-белых в образе святого.

Ургант прокомментировал просьбу Зобнина об уменьшении зарплаты в «Спартаке»
Prt Scr youtube.com / Вечерний Ургант

««Сумасшедший! Безумец! Хайпожор!» — скажут наши зрители старшего поколения. А мы считаем иначе. Мы размещаем его фотографию на нашем компьютере. Мы считаем, что он святой. Фотография сделана на тренировке, кстати», — пошутил телеведущий.

Хавбек Зобнин попросил руководство столичного клуба уменьшить ему зарплату до 2 миллионов евро в год. По мнению футболиста, он получает незаслуженно много. Зарплата Зобнина составляет чуть больше 3 миллионов евро в год.

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спартак зобнин ургант
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