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Экономист Сафонов объяснил принцип индексации пенсий в 2022 году

Экономика
Экономист Сафонов объяснил принцип индексации пенсий в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 ноября. Индексация пенсионных выплат сравняется с уровнем индексирования прожиточного минимума, отметил в комментарии «Российской газете» проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Процедура индексации пенсий с 1 января следующего года пройдет на уровне инфляционного давления, которое фиксировалось в этом году, уверен экономист.

«В соответствии с действующим законодательством пенсии индексируются, как правило, на уровень инфляции предыдущего года. В связи с тем, что по оценкам Минэкономразвития, инфляция в 2021 году окажется в пределах 7,8-8,1%, логично провести индексацию именно в этом диапазоне. Учитывая то, что президент дал поручение индексировать прожиточный минимум на 8,6%, такой сценарий наиболее вероятен», — предполагает собеседник издания.

Российский президент Владимир Путин накануне провел совещание с кабмином, где затронул различные социальные вопросы. Глава государства поручил подготовить предложения по индексированию пособий выше инфляции. Возможно, что новый уровень прожиточного минимума станет на одну тысячу рублей больше.

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