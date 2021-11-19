В Тыве будет создан центр сопровождения педагогов-мужчин

Кызыл, 19 ноября. В минобразования Тывы пришли к выводу о необходимости создания регионального центра сопровождения педагогов-мужчин.

В пленарной части республиканского форума «Роль педагогов-мужчин в воспитательном процессе» первый замглавы минобразования Тывы Владимир Монгуш заявил, что в республике пора создать региональный центр сопровождения педагогов-мужчин, задачей которого станет методическая поддержка профессионалов. Центр появится на базе новой школы №18, сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп».

Отмечается, что на сегодняшний день в образовательных учреждениях Тывы плодотворно трудятся 1258 педагогов-мужчин. При этом 126 из них работают на руководящих должностях.

Ранее ФАН сообщал о планах минобразования Тывы совместно с органами муниципального звена организовать вход в образовательные учреждения родителей и работников школ, детских садов и других объектов по QR-кодам.