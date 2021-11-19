Афганцы поблагодарили Путина и Шойгу за организованную эвакуацию из республики

Москва, 19 ноября. Эвакуированные из Афганистана по поручению президента РФ Владимира Путина люди поблагодарили российского лидера и министра обороны России Сергея Шойгу за помощь.

Отмечается, что три спецборта прибыли из Афганистана на подмосковный аэродром Чкаловский. Самолеты эвакуировали из республики более 200 граждан России и еще четырех государств, в том числе Армении и Белоруссии. Среди пассажиров были и афганцы, которые захотели выехать из страны, передает телеканал «Звезда».

«Мы очень благодарны. Мы очень благодарим и Путина, и Шойгу и весь народ России», — сказал эвакуированный Мухаммад Сализада.

Стоит подчеркнуть, что три российских Ил-76 не только вывозили людей, но и доставили в Кабул 36 тонн гуманитарной помощи. Жителям Афганистана передали продукты питания, теплые одеяла и лекарства.

«Мы очень сильно благодарны за то, что вы нам помогли и мы смогли приехать обратно в Россию. Было очень тяжело выехать из Афганистана. Огромное спасибо России», — сообщил Ашраф Усейни.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Афганистане сложилась крайне неспокойная обстановка. На этом фоне российскими властями было принято решение об эвакуации оттуда все желающих россиян, передает RT.