Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 11:48
11:47
Происшествия
МВД призвало Раду готовиться к возможному введению ЧП в приграничных областях Украины
11:45
Экономика
Экономист Сафонов объяснил принцип индексации пенсий в 2022 году
11:43
Политика
Афганцы поблагодарили Путина и Шойгу за организованную эвакуацию из республики
11:42
Общество
Источник ФАН опроверг слухи о том, что в сгоревшей квартире жил второй муж Хлебниковой
11:40
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 19 ноября, праздники, факты, люди
11:38
Общество
Версию пожара в квартире Хлебниковой из-за проводки признали несостоятельной
11:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева вспомнила, как рождение ее сына оказалось под угрозой из-за болезни
11:35
Экономика
Le Monde: ЕС может столкнуться с перебоями электроэнергии в случае морозов
11:32
Политика
Лукашенко и Путин провели вторые за неделю телефонные переговоры
11:30
Общество
Сексолог Миллер объяснила, как поступить, если мужчина назвал вас чужим именем
Все новости

Источник ФАН опроверг слухи о том, что в сгоревшей квартире жил второй муж Хлебниковой

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 11:43
Общество
Источник ФАН опроверг слухи о том, что в сгоревшей квартире жил второй муж Хлебниковой
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 19 ноября. Сообщения о проживании второго супруга певицы Марины Хлебниковой в недавно сгоревшей квартире не соответствуют действительности. Об этом рассказал источник, близкий к семье исполнительницы.

В прессу просочилась информация, что при пожаре пострадала не только звезда сцены, но и мужчина. Имя его не называли, но некоторые предположили, что это мог быть второй супруг знаменитости.

Как стало известно ФАН, в квартире Хлебникова проживала только со своими родителями и дочерью.

«Многие дают, что якобы там жил и второй муж Хлебниковой. Это неправда, он недавно освободился, но к ней бы не пошел. Сидел за мошенничество при кредитовании, штук восемь исков к нему было. Она жила только с родителями и дочкой», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что родственники артистки пытаются понять, можно ли будет жить в пострадавшей от огня квартире. Будет проводиться оценка недвижимости.

Пожар в квартире Хлебниковой в столичном доме произошел 18 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Артистка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Источник ФАН опроверг слухи о том, что в сгоревшей квартире жил второй муж Хлебниковой
пожар квартира певица хлебникова
Комментировать