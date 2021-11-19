Источник ФАН опроверг слухи о том, что в сгоревшей квартире жил второй муж Хлебниковой

Москва, 19 ноября. Сообщения о проживании второго супруга певицы Марины Хлебниковой в недавно сгоревшей квартире не соответствуют действительности. Об этом рассказал источник, близкий к семье исполнительницы.

В прессу просочилась информация, что при пожаре пострадала не только звезда сцены, но и мужчина. Имя его не называли, но некоторые предположили, что это мог быть второй супруг знаменитости.

Как стало известно ФАН, в квартире Хлебникова проживала только со своими родителями и дочерью.

«Многие дают, что якобы там жил и второй муж Хлебниковой. Это неправда, он недавно освободился, но к ней бы не пошел. Сидел за мошенничество при кредитовании, штук восемь исков к нему было. Она жила только с родителями и дочкой», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что родственники артистки пытаются понять, можно ли будет жить в пострадавшей от огня квартире. Будет проводиться оценка недвижимости.

Пожар в квартире Хлебниковой в столичном доме произошел 18 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Артистка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.