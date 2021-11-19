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Версию пожара в квартире Хлебниковой из-за проводки признали несостоятельной

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 11:39
Общество
Версию пожара в квартире Хлебниковой из-за проводки признали несостоятельной
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре вечером 18 ноября. Эксперты рассматривают разные версии случившегося, уже исключили вариант с неисправной проводкой.

Хлебникова находится в тяжелом состоянии в московской клинике, врачи диагностировали у певицы 52% поражения тела. На этом фоне предстоит установить причину трагических событий. Так, одной из версий были проблемы с проводкой. Однако источник ФАН заявил о ее несостоятельности.

«Версию с проводкой отмели. Дом новый, элитный, проводка новая, делалась по уму. В квартире Хлебниковой нет перегруженности электроприборами, поэтому ее неисправность маловероятна», — поделился источник.

Основной версией пожара остается непотушенная сигарета, которую певица курила у окна в вечер инцидента. В пользу этого варианта говорит тот факт, что пожар начался именно в той части квартиры.

На фоне трагедии Хлебникову также заподозрили в проблемах с алкоголем. Однако продюсер Дмитрий Чижов опроверг домыслы о зависимости артистки.

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пожар певица хлебникова
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