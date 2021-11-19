Саша Савельева вспомнила, как рождение ее сына оказалось под угрозой из-за болезни

, 19 ноября. Певица Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафронов с нетерпением ждали рождение малыша. В конце беременности состояние артистки резко ухудшилось, и ей поставили неутешительный диагноз.

По словам знаменитости, она почувствовала, что малыш «как-то странно перевернулся». Экс-солистка «Фабрики» померила давление и была шокирована, поскольку цифры зашкаливали. Ей вызвали скорую, которая доставила певицу в больницу.

«В роддоме мне диагностировали преэклампсию — осложнение беременности, которое может случиться на любом сроке. Причем угроза жизни есть и для ребенка, и для матери. Страшная штука», — вспомнила Саша Савельева в интервью Cosmopolitan.

Попытки медиков снизить давление не увенчались успехом. Самочувствие артистки продолжало ухудшаться, и тогда медики решили, что Савельевой нужно срочно рожать. Супруги сильно переживали. Сафронов всегда был рядом с любимой женой. После родов малыша забрали в реанимацию и тщательно следили за его состоянием. Ребенок уже подрос, и супруги вместе воспитывают здорового наследника.

Саша Савельева и Кирилл Сафронов поженились весной в 2010 года. Певица впервые стала мамой в марте 2019 года. По словам артистки, у нее четыре года не получалось забеременеть.