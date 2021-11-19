Париж, 19 ноября. Европа рискует столкнуться с перебоями поставок электроэнергии, если зима окажется холодной. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на главу биржевой компании Trafigura Джереми Уира.

По словам эксперта, Германии следует ускорить процесс сертификации «Северного потока — 2». Это позволит избежать сохранения высоких цен на энергорынке.

Решение Берлина о приостановке выдачи разрешения произошло в критический момент, также говорится в статье. Сейчас фиксируется аномально низкий объем запасов, на инфраструктуре отмечаются аварии, ветра слишком слабые для работы ветряных мельниц, а в Германии и Великобритании повышенное потребление метана.

Немецкие власти не смогут усидеть на двух стульях: им все-таки придется выбирать между Соединенными Штатами и Россией. На это обратил внимание политолог Ростислав Ищенко.