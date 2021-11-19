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Лукашенко и Путин провели вторые за неделю телефонные переговоры

Политика
Лукашенко и Путин провели вторые за неделю телефонные переговоры
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 19 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что переговоры глав государств стали вторыми по счету за последнюю неделю.

Ранее российский президент обговорил с Лукашенко ситуацию на польско-белорусской границе. Их телефонный разговор состоялся 16 ноября. Лидер Белоруссии также рассказал Путину о своей беседе с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч беженцев в надежде попасть в страны Евросоюза. Однако польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки мигрантов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

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путин белоруссия лукашенко
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