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Глава WTA пообещал уйти из Китая, если теннисистка Шуай Пэн не выйдет на связь

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 11:23
Спорт
Глава WTA пообещал уйти из Китая, если теннисистка Шуай Пэн не выйдет на связь
Global Look Press  /  AFP7/ZUMAPRESS.com

Таллахасси, 19 ноября. Руководитель Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон отреагировал на ситуацию вокруг китайской спортсменки Шуай Пэн. Функционер пообещал принять жесткие меры, если бывшая первая ракетка мира не выйдет на связь.

Глава организации подчеркнул, что WTA готова закрыть всю предпринимательскую деятельность на территории КНР.

«Мы абсолютно готовы закрыть наш бизнес в Китае и пережить все осложнения. Это, конечно, больше, чем просто бизнес. Женщин нужно уважать, а не подвергать цензуре», — передает слова Саймона CNN.

Напомним, 35-летняя теннисистка Шуай Пэн перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли. Затем в СМИ появилось письмо якобы ее авторства. В нем сообщается, что со спортсменкой все в порядке, а новость о харассменте не соответствует действительности.

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теннис шуай пэн саймон
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