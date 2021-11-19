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Bloomberg: главной целью РФ на международной арене является энергетика и продажа газа

Политика
Bloomberg: главной целью РФ на международной арене является энергетика и продажа газа
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 19 ноября. Запад ждет от России резких шагов, однако у нее иные приоритеты. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Леонид Бершидский.

Соединенные Штаты искренне обеспокоены возможностью «нападения» России на Украину. Однако на данный момент Москву интересует укрепление региональных альянсов и сохранение окна в Европу открытым, считает он. «ПолитРоссия» опубликовала пересказ статьи американского издания.

«США, похоже, искренне обеспокоены возможностью нападения России на Украину», — отметил Леонид Бершидский.

По мнению аналитика, западным странам не стоит ждать от российского государства каких-либо резких шагов, так как главным приоритетом президента РФ Владимира Путина на международной арене является энергетика и продажа газа.

Bloomberg: главной целью РФ на международной арене является энергетика и продажа газа
kremlin.ru / Администрация президента России

«Чтобы обеспечить запуск "Северного потока — 2" в следующем году, Путин должен вести сложную игру, сочетая давление с конструктивной позицией», — раскрыл аналитик истинные цели российского лидера.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между странами. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

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