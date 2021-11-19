Рустам Солнцев намекнул на причину случившегося с пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Москва, 19 ноября. Блогер и телеведущий Рустам Солнцев высказался о страшной ситуации, произошедшей с певицей Мариной Хлебниковой. Он намекнул на истинную причину трагедии со знаменитостью.

Блогер вспомнил о встрече с Хлебниковой на одной из передач. Тогда Солнцев подошел к артистке и поинтересовался, что у нее произошло, поскольку выглядит она неважно. Артистка по-хамски ответила и потребовала выгнать собеседника из студии.

«Я прочел, что Марина Хлебникова вернулась с гастролей. Какие уж там гастроли? Конечно, я желаю певице поправиться и прийти в себя. Но проблема, очевидно, была налицо и на лице», — приводит Teleprogramma.pro слова Солнцева.

Пожар произошел в московской квартире Хлебниковой 18 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Артистку в тяжелом состоянии доставили в столичную клинику.