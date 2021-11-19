Экоипотека позволит привлечь в строительство жилья в РФ свыше 2 трлн рублей

Москва, 19 ноября. Зеленая ипотека в перспективе ближайших двух лет способна привлечь в жилищное строительство страны в бюджетном и среднем сегменте до 2 трлн рублей в 2023 году. Такие данные содержатся в исследовании Россельхозбанка.

Банк России совместно с кабмином прорабатывают возможности введения в стране механизмов зеленой ипотеки. Кредит будет выдаваться под покупку жилой недвижимости, которая соответствует экологическим стандартам.

Энергоэффективные экологичные здания в РФ уже строятся, формируется регуляторная среда, растет степень осведомленности участников рынка. При этом зеленое строительство пока не стало массовым, указывается в документе.

По данным Россельхозбанка, наиболее часто зеленые сертификаты получает коммерческая недвижимость, тогда как у жилой застройки доля подобной сертификации невысока. Большая часть подобных зданий расположена в Москве и Петербурге, а интерес к ним в основном проявляют клиенты, интересующиеся объектами премиум-класса.

Банк ВТБ спрогнозировал рост российского ипотечного рынка до рекордных 5,8 трлн рублей по итогам 2021 года. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления кредитно-финансовой организации Анатолий Печатников.