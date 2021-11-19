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Расчеты ПВО Черноморского флота успешно отразили атаку беспилотников «противника»

Армия
Расчеты ПВО Черноморского флота успешно отразили атаку беспилотников «противника»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 19 ноября. ВМФ РФ провел тренировку по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника в пунктах базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ).

В сообщении пресс-службы флота говорится, что учения проводились с дежурными сменами по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих воздушных целей.

«Все дежурные смены по ПВО флота своевременно обнаружили условного противника и были приведены в готовность к применению корабельного зенитного вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что роль воздушного «противника» в ходе тренировки выполняли беспилотники из состава подразделений морской авиации и ПВО ЧФ. Расчеты противовоздушной обороны успешно выполнили все поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что экипаж дизель-электрической подлодки «Старый Оскол» отработал глубоководное погружение в Черном море. Также стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота прибыл в порт Алжир для участия в международных учениях, передает RT.

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учения бпла черноморский флот
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