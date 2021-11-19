Совет Федерации одобрил закон о возможности продления срока службы высшим офицерам

Москва, 19 ноября. Закон о возможности продления срока службы высших офицеров при достижении ими предельного возраста был одобрен Советом Федерации России.

Согласно новому нормативному акту, решение о продлении срока службы адмиралу, генералу или маршалу будет принимать президент РФ. По закону, ограничения при продлении срока контракта о прохождении военной службы до 70 лет для военнослужащих указанных чинов будут сняты.

«Законом устанавливается, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением президента РФ», — пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект по увеличению срока службы в армии для генералов. Такое предложение внес президент России Владимир Путин, передает RT.