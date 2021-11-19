Маша Распутина готовится к суду с пасынком из-за клеветы

Москва, 19 ноября. Певица Маша Распутина жестко высказалась о поведении пасынка Романа. Артистка предупредила, что семья заставит его ответить за клевету перед судом.

Скандал в семье Распутиной принял новый оборот: звезда планирует призвать пасынка к ответу за клевету в эфире шоу Андрея Малахова. Муж артистки Виктор Захаров готовит судебный иск против сына после конфликта с его сестрой Марией, которая заявила о домогательствах. Об этом Распутина рассказала в YouTube-шоу «Лучше — правду».

«Виктор подает в суд на Рому. У того пена изо рта — его же лечить надо! Он несет всякую ересь, у него больной разум. Как это можно вообще? Допустить такое в отношении отца!» — пожаловалась певица.

Пасынок певицы не только поссорился с дочерью Распутиной, но и выступил с обвинениями против звезды. Он заявил, что артистка разрушила семью и присвоила деньги его отца. При этом Распутина уверена: Роман употребляет запрещенные вещества, но недавно ему потребовались деньги — поэтому он отправился на ТВ-шоу.

Распутина также призналась, что обижена на Малахова. Артистку оскорбило решение телеведущего не сообщать ей о предстоящем эфире с дочерью Марией и пасынком Романом.