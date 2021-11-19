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NI: разрабатываемый в России ЗРК С-550 вызвал массу вопросов у западных военных

Армия
NI: разрабатываемый в России ЗРК С-550 вызвал массу вопросов у западных военных
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 ноября. США и другие страны НАТО еще не понимают, стоит ли им бояться разрабатываемой в России системы противоракетной и противоспутниковой обороны С-550, заявил военный аналитик Марк Эпископос.

В публикации для американского издания The National Interest (NI) эксперт пишет, что официально о разработке нового боевого комплекса стало известно 9 ноября 2021 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил данные о работе российских специалистов над С-550, однако информация о технических характеристиках новой боевой платформы держится в тайне, передает «ПолитРоссия».

«Вооруженные силы России могут получить первую партию С-550 к 2025 году», — предположил Эпископос.

NI: разрабатываемый в России ЗРК С-550 вызвал массу вопросов у западных военных
Федеральное агентство новостей /

Аналитик обратил внимание на то, что сообщение о новом ЗРК поступило вслед за новостями о поступлении в российские войска первой партии систем С-500 «Прометей», которые отличаются от своих предшественников повышенными боевыми показателями. Эпископос отметил, что разрабатываемый комплекс вызвал массу вопросов у западных военных. США и другие страны НАТО не могут до конца понять, стоит ли им бояться нового вооружения.

Ранее сообщалось, что мобильная система противоракетной обороны С-550 может стать первым в мире комплексом противокосмической обороны. По словам экспертов, его возможности шире, чем у американских систем ПРО THAAD и Aegis, передает RT.

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россия сша нато с-550
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