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«ФАН повсюду»: почему саудовская коалиция может проиграть войну в Йемене

Весь мир
«ФАН повсюду»: почему саудовская коалиция может проиграть войну в Йемене
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / Mohammed Al-Wafi

В многолетней Йеменской войне произошло знаковое событие — 11 ноября войска саудовской коалиции начали стремительное отступление от Ходейды. Более 800 квадратных километров территории были оставлены и впоследствии хуситы установили почти полный контроль над всей провинцией. 

С 12 ноября фактически перестали действовать заключенные в 2018 году Стокгольмские соглашения, которые стабилизировали фронт вокруг города. В иранской прессе сообщают, что отвод войск стал результатом сепаратных договоренностей ОАЭ с ООН без какого-либо согласования с хадистами. 

Кроме того, в Южном Марибе продолжается наступление хуситов. Бои идут за горный район Джабаль аль Балак — последнее препятствие перед столицей провинции.

О расколе внутри саудовской коалиции и перспективах коренного перелома в Йеменской войне в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает автор Telegram-канала Colonelcassad, военный эксперт Борис Рожин.

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В выпуске:

Два основных направления развития войны в Йемене.

Причины отвода войск саудовской коалиции от Ходейды.

Почему в саудовской коалиции нет единства?

Перспективы военной победы Саудовской Аравии над хуситами.

Что нужно предпринять саудовской коалиции, чтобы предотвратить афганский сценарий в Йемене?

Какую роль в Йеменской войне сейчас играет Израиль?

Как хуситы сохраняют и укрепляют поддержку со стороны местного населения?

Перспективы Йеменской войны.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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