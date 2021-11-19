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Бизнес заявил о трудностях при получении антикризисных кредитов под 3%

Экономика
Бизнес заявил о трудностях при получении антикризисных кредитов под 3%
pixabay.com

Москва, 19 ноября. Представители бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей столкнулись с трудностями при оформлении льготных кредитов под 3% годовых по программе «ФОТ 3.0», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателей.

Программа антикризисных кредитов для малого и среднего бизнеса была запущена в марте 2020 года. На первом этапе ссуды были беспроцентными, а на втором — 2%. Программа «ФОТ 3.0» предполагает выплату заемщиками 3% годовых. Основным требованием к заемщикам является сохранение 90% штата.

Совладелец «Теремка» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский рассказали, что их компании выполнили все требования для участия в программе, но все равно получили отказ. О сложностях в получении заемных средств также сообщили представители «Раковой», Delmar Family и «Шоколадницы».

При этом в банках заявляют обратное. Так, в ВТБ сообщили, что уже выдали рестораторам кредиты на 1 млрд рублей. Сбербанк, в свою очередь, предоставил кафе и ресторанам около 2 тысяч займов.

Как стало известно ранее, правительство предоставит банкам субсидии на возмещение недополученной прибыли по кредитам, выданным предпринимателям на возобновление деятельности. Минимальная сумма ссуды составляет 300 млн рублей. Эти деньги выдаются на 18 месяцев.

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банки кредиты бизнес рестораны
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