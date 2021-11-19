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В квартире Марины Хлебниковой во время пожара нашли пострадавшего мужчину

Общество
В квартире Марины Хлебниковой во время пожара нашли пострадавшего мужчину
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова была в квартире не одна в момент пожара. Во время инцидента также пострадал неизвестный мужчина.

Хлебникова получила обширные ожоги во время пожара в московской двухуровневой квартире в столице. Помощь также потребовалась мужчине, личность которого все еще устанавливается. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

«В квартире пожарные обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину», — сообщил источник.

Всего при пожаре потребовалась помощь пяти жителям квартирного дома. Для этого экстренным службам пришлось провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания

После инцидента в Сети появились слухи об алкогольной зависимости Хлебниковой. Продюсер звезды Дмитрий Чижов сообщил, что артистка не имела проблем со спиртным до пожара.

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пожар певица хлебникова
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