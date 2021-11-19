Политолог Погребинский объяснил, как Лавров одним резким словом лишил Макрона шанса на перевыборы

Париж, 19 ноября. Слепая поддержка линии Киева в «нормандском формате» переговоров по Донбассу сыграет злую шутку с президентом Франции.

Причем ответить перед французами Эммануэлю Макрону придется в самом ближайшем будущем — уже в следующем году на президентских выборах. Если еще несколько дней назад у нынешнего французского лидера оставались неплохие шансы на перевыборы, то уже сегодня они стремительно обнуляются. Сухой и резкий комментарий Сергея Лаврова после «проукраинского демарша» его французского и немецкого коллег можно назвать своеобразным приговором электоральному будущему Макрона.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя антироссийский выпад Франции, Германии и Украины в рамках переговоров на уровне МИД в «нормандском формате». Как известно французский и германский министры в очередной раз прикрыли преступления Киева в Донбассе, обвинили во всех грехах Москву и даже впервые с начала гражданской войны на Украине назвали Россию стороной конфликта. Жесткая реакция МИД РФ не заставила себя ждать. Сергей Лавров по традиции предельно дипломатично разнес Украину за формальный срыв процесса мирного урегулирования, а Францию и Германию за пособничество преступным действиям Киева. Выступая перед журналистами, российский министр в сердцах бросил» «Достали!», что и стало, по мнению Погребинского, неким пророческим сигналом, как минимум для нынешней французской власти.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Я понимаю это дело так, Макрону предстоят в следующем году выборы. Общественное мнение во Франции формируется либеральными СМИ, которые жестко пропагандируют антироссийский курс. В то же время его главными конкурентами на выборах выступят Марин Ле Пен, выступающая за налаживание отношений с РФ и стремительно набирающий популярность Эрик Земмур с не менее миролюбивыми в этом плане взглядами. Макрон решил сыграть от противного, рассчитывая на поддержку электората, вскормленного либеральными СМИ, но в этом его ошибка. У его конкурентов тоже хватает поклонников, и это слово Лаврова «Достали» может стать их основным лозунгом против Макрона. Франция ведь тоже устала от этой затянувшейся русофобской истерии. К примеру, Ле Пен может пообещать наладить отношения с Москвой и покончить с украинской проблемой, в то время как команда Макрона действительно всех достала, поддерживая Киев в разжигании конфликта. Украина тянет их на дно. В итоге глава МИД РФ одним-единственным словом, возможно, лишил Макрона последнего шанса на перевыборы», — озвучил свой прогноз будущих событий во Франции Погребинский.

Политолог отметил, что европейские партнеры Киева своими заявлениями саботируют нормандский формат, тут же по привычке переводя стрелки на Москву. Россия же не зря настаивает на продолжении переговоров и давит на оппонентов. Как бы себя ни вели европейские пособники Киева, другого формата урегулирования сейчас нет и альтернативой может быть только возобновление боевых действий. Россия до последнего выступает в роли миротворца, пытаясь образумить Украину, Францию и Германию.

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