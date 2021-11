Полиция Гватемалы сожгла дома протестующих индейцев кекчи в Эль-Эсторе

Эль-Эстор, 19 ноября. Сотрудники Национальной гражданской полиции Гватемалы (PNC) подожгли дома коренного населения страны — индейцев кекчи в городе Эль-Эстор, которые протестуют против добычи никеля. Видео появилось в социальных сетях.

#Guatemala's National Civil Police set fire to the homes of the Indigenous Maya Q'eqchi' in El Estor who are under an ongoing siege for resisting the palm oil industry and Canadian-run nickel mines that are dispossessing their lands. pic.twitter.com/jBztGG0atO https://t.co/qvlIec2EU5