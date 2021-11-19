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Полиция Гватемалы сожгла дома протестующих индейцев кекчи в Эль-Эсторе

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 11:10
Весь мир
Полиция Гватемалы сожгла дома протестующих индейцев кекчи в Эль-Эсторе
pixabay.com  / 

Эль-Эстор, 19 ноября. Сотрудники Национальной гражданской полиции Гватемалы (PNC) подожгли дома коренного населения страны — индейцев кекчи в городе Эль-Эстор, которые протестуют против добычи никеля. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как мужчина бросает зажигательную смесь на дом, и он загорается. Затем появляются полицейские, которые, несмотря на пожар, не предпринимают никаких действий.

Это не первое подобное столкновение в Эль-Эсторе: 23 октября коренные жители устроили демонстрацию против разработки никелевого рудника. Навстречу участникам протеста вышли порядка 500 полицейских и забросали их гранатами со слезоточивым газом. В результате несколько человек пострадали, в том числе один несовершеннолетний, всех госпитализировали.

После этого правительство ввело в городе осадное положение, которое ограничивает передвижение местных жителей. Несколько сотен силовиков патрулировали улицы для соблюдения комендантского часа. Отдельные активисты, лидеры коренных народов и местные журналисты рассказали о произвольных задержаниях.

Претензия индейцев

В феврале 2018 года профсоюз рыбаков Эль-Эстора подал в Верховный суд Гватемалы жалобу с просьбой проверить лицензию, выданную компании Companía Guatemalteca de Níquel (CGN) на разработку шахты «Феникс». Претензия основана на том, что озеро Изабель «стало красным» из-за токсичных отходов, позднее исследования показали наличие в воде тяжелых металлов.

В июле 2019 года Конституционный суд страны постановил приостановить работы на руднике и предписал компании принять более строгие меры из-за пандемии COVID-19, однако местные жители сообщают, что на шахте продолжают добычу в обычном режиме.

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