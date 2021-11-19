Полиция Гватемалы сожгла дома протестующих индейцев кекчи в Эль-Эсторе

Эль-Эстор, 19 ноября. Сотрудники Национальной гражданской полиции Гватемалы (PNC) подожгли дома коренного населения страны — индейцев кекчи в городе Эль-Эстор, которые протестуют против добычи никеля. Видео появилось в социальных сетях.

???????? #Guatemala’s National Civil Police set fire to the homes of the Indigenous Maya Q’eqchi’ in El Estor who are under an ongoing siege for resisting the palm oil industry and Canadian-run nickel mines that are dispossessing their lands. pic.twitter.com/jBztGG0atO https://t.co/qvlIec2EU5 — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) November 18, 2021

На кадрах запечатлено, как мужчина бросает зажигательную смесь на дом, и он загорается. Затем появляются полицейские, которые, несмотря на пожар, не предпринимают никаких действий.

Это не первое подобное столкновение в Эль-Эсторе: 23 октября коренные жители устроили демонстрацию против разработки никелевого рудника. Навстречу участникам протеста вышли порядка 500 полицейских и забросали их гранатами со слезоточивым газом. В результате несколько человек пострадали, в том числе один несовершеннолетний, всех госпитализировали.

"The crackdown is the latest manifestation of a backslide in democracy in Guatemala—amid the ravaging effects of the pandemic and the climate crisis—that builds on a violent legacy of dispossession of Indigenous peoples," writes @_vaclavmasek.https://t.co/hmmOI8g5T1 — NACLA Report (@NACLA) November 18, 2021

После этого правительство ввело в городе осадное положение, которое ограничивает передвижение местных жителей. Несколько сотен силовиков патрулировали улицы для соблюдения комендантского часа. Отдельные активисты, лидеры коренных народов и местные журналисты рассказали о произвольных задержаниях.

Претензия индейцев

В феврале 2018 года профсоюз рыбаков Эль-Эстора подал в Верховный суд Гватемалы жалобу с просьбой проверить лицензию, выданную компании Companía Guatemalteca de Níquel (CGN) на разработку шахты «Феникс». Претензия основана на том, что озеро Изабель «стало красным» из-за токсичных отходов, позднее исследования показали наличие в воде тяжелых металлов.

В июле 2019 года Конституционный суд страны постановил приостановить работы на руднике и предписал компании принять более строгие меры из-за пандемии COVID-19, однако местные жители сообщают, что на шахте продолжают добычу в обычном режиме.