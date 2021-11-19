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Саакашвили из тюрьмы передал США записку через адвокатов с просьбой о помощи

Политика
Саакашвили из тюрьмы передал США записку через адвокатов с просьбой о помощи
Федеральное агентство новостей

Тбилиси, 19 ноября. Задержанный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к США с просьбой «защитить» его. Об этом он написал в записке, которую обнародовало агентство Bloomberg.

Госдеп США ранее призвал грузинские власти допускать экс-главу государства на все судебные заседания по его делу и обращаться с политиком «справедливо и с соблюдением достоинства». Саакашвили объяснил, чем обернется отказ в помощи.

«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», — подчеркнул экс-президент Грузии в записке.

Такое послание Саакашвили направил Вашингтону из тюрьмы. По данным агентства, экс-президент передал «наспех написанные от руки» ответы на вопросы через адвокатов 17 ноября.

Саакашвили ранее прекратил голодовку. Адвокат экс-президента подчеркнул, что заключенный политик решил учесть призывы Европейского суда по правам человека.

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сша саакашвили грузия
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