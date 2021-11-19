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Российские власти нашли способ сдержать цены на хлеб

Экономика
Российские власти нашли способ сдержать цены на хлеб
pexels.com  /  Marianna OLE

Москва, 19 ноября. Мировые цены на пшеницу безостановочно растут, что может сказаться и на российском рынке. Правительство РФ намерено сдержать цены на хлеб за счет повышения экспортных пошлин, пишет РИА Новости.

Так, ставка на вывоз пшеницы впервые превысила 77 долларов за тонну. Пошлина для ячменя составляет 66 долларов, а для кукурузы — 63 доллара. Эксперты утверждают, что увеличение пошлин может привести к сокращению объема экспорта. В результате Россия рискует потерять лидерство на рынке зерновых. Однако рост котировок должен частично компенсировать сокращение объема поставок.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в октябре мировые цены на зерно выросли на 3,2%. За год продукция подорожала почти на 22,5%. Основными причинами такой ситуации стал плохой урожай у основных экспортеров и повышенный спрос.

Президент России Владимир Путин в октябре 2021 года, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что мировой продовольственный кризис будет усугубляться. Глава государства не исключил, что ситуация может достичь крайних форм.

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