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Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать пострадавшую при пожаре певицу

Общество
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать пострадавшую при пожаре певицу
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 19 ноября. Команда певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре, высказалась об инциденте и попросила поддержать артистку. Публикация размещена на официальной странице исполнительницы в Instagram.

Авторы публикации попросили запастись терпением и ждать, когда звезда выйдет на связь и даст комментарий. Также они призвали отнестись к различным версиям случившегося с «холодной головой».

«Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим», — говорится в сообщении.

Представители знаменитости поблагодарили поклонников и неравнодушных людей за поддержку. Пользователи Сети не оставили пост без внимания и осыпали звезду пожеланиями скорейшего выздоровления, передает телеканал «360».

Хлебникова пострадала при пожаре в Москве 18 ноября. Певица была госпитализирована. Состояние звезды тяжелое, но стабильное.

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пожар госпитализация хлебникова
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