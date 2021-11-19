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Продюсер Чижов усомнился в алкогольной зависимости у пострадавшей при пожаре Хлебниковой

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 10:41
Общество
Продюсер Чижов усомнился в алкогольной зависимости у пострадавшей при пожаре Хлебниковой
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Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова не страдала из-за проблем с алкоголем незадолго до трагического инцидента. Продюсер Дмитрий Чижов опроверг подозрения о зависимости артистки.

Хлебникова оказалась в московской клинике после трагического пожара. Тело звезды получило обширные ожоги. На этом фоне в СМИ появились новости о том, что исполнительница страдала от алкоголизма. Продюсер Чижов прокомментировал эти домыслы в беседе с каналом РЕН ТВ и дал понять, что сомневается в обосновании подозрений.

«Мы с ней были в поездке и вернулись позавчера. Никаких проблем не было вообще, в том числе и с алкоголем. Я ее пьяной никогда не видел, хотя слухи такие ходили», — поделился продюсер.

Чижов подчеркнул: если артистка и употребляла алкоголь, то не в его присутствии. Кроме того, у Хлебниковой были масштабные планы, которые были сорваны из-за пожара.

Артистка была введена в кому по решению врачей. Пожар произошел в квартире Хлебниковой вечером 18 ноября, огонь удалось устранить в короткие сроки.

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чижов певица хлебникова
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