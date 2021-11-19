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Эксперты Лобода и Масленников оценили вероятность появления новых выплат пенсионерам

Экономика
Эксперты Лобода и Масленников оценили вероятность появления новых выплат пенсионерам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 ноября. Российский президент Владимир Путин может объявить о предоставлении гражданам пенсионного возраста новых пособий, полагает специалист по экономике Андрей Лобода.

Согласно ожиданиям экономического эксперта Лободы, в стране могут появиться очередные денежные выплаты для пенсионеров. С его точки зрения, их размер достигнет 15 тыс. рублей.

«Это будет очень хорошим сигналом обществу, что есть поводы радоваться и после выборов в Госдуму», — отмечает аналитик, слова которого передает издание «Свободная пресса».

Как убежден ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, учреждение социальных пособий перед Новым годом действительно возможно, однако перед их введением требуется проанализировать целесообразность такого действия.

«Показатели — за. В сентябре пенсии в реальном выражении сократились на 1,8%. Если выплачивать по 15 тыс., значит, единовременно это где-то порядка 600−700 млрд рублей. Как на это наложится традиционная гонка бюджетных расходов по этому году, и все это на экономику свалится? Какая инфляция будет в первом квартале, и что мы потом будем делать?» — вопрошает профессор.

Отечественные пенсионеры, отмечающие 50 лет совместной жизни, могут быть порадованы государством денежными выплатами разового характера. Для примера, пожилые семьи в Пензенской области стали получать по 5 тыс. рублей.

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