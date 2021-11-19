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Договор МХАТа с Бузовой был размещен на сайте госзакупок с нарушениями

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 10:35
Общество
Договор МХАТа с Бузовой был размещен на сайте госзакупок с нарушениями
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 ноября. Слова певицы Ольги Бузовой о контракте на полмиллиона рублей с МХАТ имени Горького не соответствуют действительности. Более того, документ об оказании услуг размещен на сайте госзакупок с нарушениями.

Бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков перед своим уходом пытался заключить со знаменитостью новый контракт. В договоре была указана сумма 234 тысячи рублей. При этом бывшая звезда скандального телепроекта «Дом-2» преувеличила свой гонорар, сказав, что ей готовы были заплатить полмиллиона рублей, выяснил ФАН.

Документ об оказании услуг был размещен на сайте госзакупок с нарушением сроков, указанных в части 2 статьи 4.1. ФЗ №223-ФЗ. Кроме того, в материалах нет подписи об исполнении.

Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман после ухода Боякова снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», в котором играла Бузова. Знаменитость заявила, что театр должен выплатить ей 450 тысяч рублей.

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