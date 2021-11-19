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Лента
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«Этот день в истории». Что произошло 19 ноября, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 19 ноября, праздники, факты, люди

Видео

В передаче «Этот день в истории» вы узнаете о важных праздниках и событиях, которые происходили в России и мире.

Сегодня сильная половина человечества может с чистой совестью поехать на рыбалку, сходить на футбол или выпить с друзьями. 19 ноября отмечается Международный мужской день. Кстати, молодых людей на Земле ровно на один процент больше, чем женщин.

Также в этот день вы без зазрения совести можете рассказывать знакомым сортирные шутки. Сегодня праздник отмечает туалет. Да-да, ваш белый друг тоже заслужил свое торжество. Стоит отметить, что почти половина населения планеты не имеет доступа к современной канализационной системе.

19 ноября на свет появился великий ученый, в честь которого назван старейший университет России. Михаил Ломоносов родился ровно 310 лет. В день юбилея по всей стране пройдут мероприятия, посвященные вкладу естествоиспытателя в отечественную науку.  

О том, какой важный праздник сегодня отмечают российские военнослужащие, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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