Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 11:45
11:45
Экономика
Экономист Сафонов объяснил принцип индексации пенсий в 2022 году
11:43
Политика
Афганцы поблагодарили Путина и Шойгу за организованную эвакуацию из республики
11:42
Общество
Источник ФАН опроверг слухи о том, что в сгоревшей квартире жил второй муж Хлебниковой
11:40
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 19 ноября, праздники, факты, люди
11:38
Общество
Версию пожара в квартире Хлебниковой из-за проводки признали несостоятельной
11:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева вспомнила, как рождение ее сына оказалось под угрозой из-за болезни
11:35
Экономика
Le Monde: ЕС может столкнуться с перебоями электроэнергии в случае морозов
11:32
Политика
Лукашенко и Путин провели вторые за неделю телефонные переговоры
11:30
Общество
Сексолог Миллер объяснила, как поступить, если мужчина назвал вас чужим именем
11:29
Общество
Нутрициолог Силуянов рекомендовал употреблять витамин D3 в софтгель-капсулах
Все новости

Минобороны Армении сообщило о шести погибших военных в боях на границе с Азербайджаном

Армия
Минобороны Армении сообщило о шести погибших военных в боях на границе с Азербайджаном
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Ереван, 19 ноября. Минобороны Армении сообщило о гибели шести армянских военнослужащих в ходе боевых действий с ВС Азербайджана на восточной границе государства.

По имеющейся информации, 16 ноября боестолкновения между военнослужащими Армении и Азербайджана начались в результате атаки азербайджанских ВС. Отмечается, что в ходе боевых действий у армянской стороны есть шесть погибших, передает RT.

«По состоянию на 10.00 (по местному времени) 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и контролируется вооруженными силами Армении», — говорится в заявлении армянского минобороны.

Подчеркивается, что в настоящее время при посредничестве российской стороны идут интенсивные поиски пропавших без вести военных. Кроме того, продолжаются переговоры для возвращения военнопленных.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что ситуация на границе Армении и Азербайджана не успокоилась. Он также сообщил о возрастающей роли российской дипломатии в урегулировании конфликта в регионе.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны Армении сообщило о шести погибших военных в боях на границе с Азербайджаном
Армения азербайджан погибшие конфликт
Комментировать