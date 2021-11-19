Минобороны Армении сообщило о шести погибших военных в боях на границе с Азербайджаном

Ереван, 19 ноября. Минобороны Армении сообщило о гибели шести армянских военнослужащих в ходе боевых действий с ВС Азербайджана на восточной границе государства.

По имеющейся информации, 16 ноября боестолкновения между военнослужащими Армении и Азербайджана начались в результате атаки азербайджанских ВС. Отмечается, что в ходе боевых действий у армянской стороны есть шесть погибших, передает RT.

«По состоянию на 10.00 (по местному времени) 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и контролируется вооруженными силами Армении», — говорится в заявлении армянского минобороны.

Подчеркивается, что в настоящее время при посредничестве российской стороны идут интенсивные поиски пропавших без вести военных. Кроме того, продолжаются переговоры для возвращения военнопленных.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что ситуация на границе Армении и Азербайджана не успокоилась. Он также сообщил о возрастающей роли российской дипломатии в урегулировании конфликта в регионе.