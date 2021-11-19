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Шаг к выживанию: почему граждане ДНР требуют расследования военных преступлений Украины

Весь мир
Шаг к выживанию: почему граждане ДНР требуют расследования военных преступлений Украины
facebook.com/GeneralStaff.ua/  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Подача гражданами Донецкой Народной Республики обращений в международные инстанции с требованием призвать власти Украины к ответу за военные преступления в Донбассе демонстрирует стремление населения региона к справедливости. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил военный журналист Александр Сладков.

Граждане ДНР Виктор Баркалов и Вадим Шулак подали соответствующие обращения в ряд организаций, потребовав обратить внимание на беспредел, который украинские силовики не прекращают в регионе с 2014 года.

Баркалов и Шулак в своих обращениях отмечают, что Украина, прикрываясь «антитеррористической деятельностью», фактически развязала боевые действия, которые привели к настоящему геноциду, регулярным нападениям на лиц, не принимавших непосредственного участия в конфликте, колоссальным разрушениям и намеренным убийствам мирных жителей Донбасса.

Обращения были направлены в Международный уголовный суд, Международный суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности ООН, а также правозащитным организациям Amnesty International и Human Rights Watch.

Александр Сладков, совсем недавно обнародовавший документальный фильм «Трибунал неотвратим» о трагических последствиях операции ВСУ в Донбассе, оценил инициативу граждан ДНР.

«В данной ситуации мы рассматриваем это не как инициативу подачи заявления в международные инстанции, а как отчаянный шаг к выживанию и стремление достичь справедливости. Я оцениваю это как перспективный шаг Донецкой и Луганской народных республик. Люди смотрят в будущее, им еще жить, им еще общаться с Украиной», — отметил Сладков.

По словам эксперта, для властей Украины будущее этого региона — несущественная деталь. Стратегия Киева заключается в том, чтобы забрать Донбасс, выгнать из него русских, «распилить» территорию, продав ее или заселив туда уроженцев западных украинских областей.

«Донбасс, наоборот, думает о том, что будет с памятью о тех людях, которые погибли. Все это означает, что Донбасс будет жить, бороться, сопротивляться. Это не просто миллионная группа потерпевших, которая стерпит все и проглотит», — подчеркнул журналист.

Сладков считает, что в конечном итоге справедливость должна восторжествовать.

«Люди, которые затем будут в розыске, ответят за свои действия — срока давности-то нет у военных преступлений», — добавил он.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, многократно посещавший зону боевых действий в Донбассе, в беседе с ФАН объяснил, почему важно привлекать внимание общественности военным преступлениям Украины. По словам военкора, без постоянной поддержки этой темы в медиапространстве она будет замалчиваться и постепенно уходить из информационной повестки. Поэтому, уверен Коц, необходимо «бить во все колокола» для того, чтобы бесчинства украинского режима не остались безнаказанными.

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