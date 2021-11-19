Мишустин закрепил дополнительные обязанности за своими заместителями

Москва, 19 ноября. Глава кабмина Михаил Мишустин назначил на новые направления первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Председатель правительства принял решение для оптимизации работы над поручениями президента России. Об этом сообщается в Telegram кабмина. Мишустин в качестве дополнительных обязанностей закрепил за Белоусовым курирование низкоуглеродного развития.

«Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — административная реформа, совершенствование структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета, координация работы аналитического центра при правительстве», — озвучили новые обязанности заместителя председателя в кабмине.

Ранее премьер оценил работу правительства с Госдумой как эффективную. Мишустин обратил внимание на активные встречи профильных министров и вице-премьеров с соответствующими комитетами нижней палаты парламента.