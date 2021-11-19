«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Москвы в мексиканский Канкун

Москва, 19 ноября. «Аэрофлот» открыл регулярные перелеты из Москвы в крупнейший город Мексики Канкун. Отмечается, что это один из самых протяженных рейсов в маршрутной сети компании.

Для полетов будет использоваться широкофюзеляжный самолет Airbus A350. Его салон выполнен в трехклассной компоновке: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места). При этом лайнер оснащен комфортными эргономичными креслами, современной мультимедийной системой развлечений и бортовым Wi-Fi, передает пресс-служба компании.

Первый рейс в Канкун прошел в праздничной атмосфере. Регистрация пассажиров проходила под музыкальное представление артистов в национальных мексиканских костюмах. Также была обустроена фотозона.

Компания «Аэрофлот» ранее начала продавать билеты на регулярные рейсы по новому маршруту Санкт-Петербург — Тобольск. Данное направление пользуется популярностью у жителей Северной столицы.

Группа «Аэрофлот» намерена приступить к продаже еды в микромаркетах, являющихся разновидностью вендинговых автоматов. Продажа питания будет осуществляться под брендом «Аэромара», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».